Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alındı

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği 24'e karşı 93 oyla askıya alındı.

Oylamada 58 ülke çekimser oy kullandı.

Metinde, BM Genel Kurulu'nun gerekli görüldüğü takdirde Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin kararı gözden geçirebileceği belirtildi.

BM Genel Kurulu Başkanlık Ofisi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, bu kararın ardından Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki koltuğunu koruyacağı, ancak oy kullanma ve açıklama yapma hakkından mahrum kalacağı ifade edildi.

ABD, İngiltere ve Ukrayna da dahil bir dizi Batılı ülkenin öncülük ettiği karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri ve özellikle de Kiev Bölgesi'ndeki Buça kentinde yaşanan hadise gerekçe gösterilerek hazırlanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasının anlamsız olacağını, zira Rusya olmadan konseyin çalışmalarının eksik kalacağını vurgulamıştı.

Kaynak: Sputnik