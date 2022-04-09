Sıfır-Covid politikası uygulanan Çin’de bin 350 yeni vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 350 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği, vakaların 16’nın yurt dışından gelenler arasında ve bin 334’ünün yerel taşıyıcılarda saptandığı belirtildi.

Çin’in ana kesiminde 79’unun durumu ağır olmak üzere 23 bin 186 Covid-19 hastasının tedavisi sürerken, şu anda 29 şüpheli vaka bulunuyor.

Salgının başından bu yana Çin’de toplam 163 bin 42 vaka tespit edildi, tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 135 bin 218’i buldu, toplam can kaybı 4 bin 638’de kaldı.

Açıklamada, 23 bin 815 asemptomatik vaka daha tespit edildiği bildirildi. Toplamda 174 bin 15 asemptomatik vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Öte yandan, Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Taiwan bölgesinde toplam vaka sayısı 334 bin 395’e ulaştı.

Kaynak: CRİ Türkçe