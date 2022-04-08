  1. Ekonomi
8 Nis 2022 14:30

Ukraynalı şirketten gaz akışı uyarısı

Ukraynalı şirketten gaz akışı uyarısı

Ukraynalı gaz şirketi Rusya'nın saldırıarının kritik bir petrol istasyonundaki faaliyetlere zarar verdiğini, bu nedenle Avrupa'ya gaz akışının etkilenebileceğini bildirdi.

Ukrayna'daki Gas TSO'dan yapılan açıklamada Rusya'nın Luhansk'taki Novopskov kompresör istasyonundaki faaliyetlere müdahale ettiğini, söz konusu tesisin Rus gazını Ukrayna yoluyla Avrupa'ya sevkiyatının yaklaşık 3'te birini oluşturduğu için kritik önemde olduğunu belirtti.

Şirket, operasyon kontrolünün kaybedilmesi durumunda tüm faaliyetlerin durdurulmak zorunda kalacağını bildirdi.

Buradaki faaliyetlerin sonlanması Rus gazının Avrupa'ya Sokhranivka yoluyla taşınmasının da durması anlamına geliyor.

Kaynak: Bloomberg

News Code 1901392
https://tr.mehrnews.com/news/1901392/

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