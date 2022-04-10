Hamas, direnişin Tel Aviv’deki eylemini kınayan Türkiye'yi eleştirdi

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Sözcüsü Hazım Kasım, Al Mayadeen'e verdiği demeçte, "Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin ve Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’nın Tel Aviv’deki şehadet operasyonunu kınama eylemini kınıyoruz." dedi.

Kasım, "Halkımızın direnişi, kendimizin ve kutsalların savunmasıdır ve bu, tüm uluslararası ve insancıl hukuk tarafından garanti edilen ve tanınan haktır." dedi.

Hamas sözcüsü, "İşgalcilerin milletimize ve kutsallarımıza karşı düşmanca ve saldırgan politikası, dünyadaki terör ve ırkçılığın biçimlerinden biridir." ifadesini kullandı.

8 Nisan'da, Cenin kampından 29 yaşındaki Filistinli Ra'd FEthi Hazım, Tel Aviv şehrinde ateşli silahla ateş açarak 3 kişiyi öldürdü ve 15 kişiyi de yaralamıştı.

İşgal altındaki Filistin'deki Türkiye Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, şehadet operasyonunu kınayarak ve gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Kaynak: Hürsedahaber