Hamas: Gantz'ın tehdidi Filistin halkını korkutamaz

Filistin medyasına göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazim Kasım, işgal rejiminin Savaş Bakanı Benny Gantz'ın işgal ordusunun tüm cephelerde hareket ve baskıyı artıracağına dair açıklamasının Filistin halkının devrimcilerini korkutamayacağını ve onların işgale karşı verdikleri mücadeleyi durduramayacağını dile getirdi.

Kasım açıklamasında, işgalci bakanın konuşmasının Filistin direnişinin tüm alanlarda kazıklarını sağlamlaştırmasının ve bileğini güçlendirmesinin önüne geçemeyeceğini, bu kalkışmanın Filistin halkının bağımsızlık ve yurda dönüş gibi büyük gayelerinin gerçekleşmesine kadar süreceğini belirtti.

Filistin direnişinin eylemleri karşısında sarsılan ve sıkışan işgalci siyonistler Batı Şeria bölgesindeki asker, polis ve istihbarat elemanı sayısını ve başta Cenin olmak üzere Filistin'in değişik bölgelerine yönelik saldırılarını ve baskınlarını artırdı. Bu saldırılar ve baskınlar yüzünden son günlerde Batı Şeria'nın muhtelif bölgelerinde çatışmalarda artış oldu.

İşgalcilerin vahşi saldırılarında geçtiğimiz Pazar günü ikisi kadın, üç Filistinli şehit oldu. Pazar günü yaralanan bir genç de Pazartesi sabahı hastanede tedavi esnasında şehit oldu.