Filistin direnişinden Siyonist Rejim'e uyarı

Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen ‘Pesah Bayramı’ Nisan ayının 16’sı ila 22’si arasına yani Ramazan ayının üçüncü haftasına denk geliyor. Tapınakçı gruplar, ‘Pesah Bayramı’nda Mescid-i Aksa içerisinde kurban kesmeyi planlıyor. Siyonistlerin küstah hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Filistin direnişinden konuya dair çok önemli bir açıklama geldi.

Filistin direnişi tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa’nın sahası içinde ayin kurbanları kesmeye kalkışmanın ateşle oynamak anlamına geleceğine dikkat çekildi. Filistin direnişinden bir kaynağın El-Cezire kanalına yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın sahası içinde sözde ayin kurbanları kesmeye kalkışılmasının bütün kırmızıçizgilerin aşılması ve ateşle oynanması anlamına geleceğini dile getirdiği kaydedildi.

"Altı ay boyunca savaşabiliriz"

Siyonistlerin Mescid-i Aksa’ya yönelik tasarladığı baskın ve ayine dair HAMAS’tan da açıklamada bulunuldu. Önümüzdeki günlerde işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya saldırma planı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu düşmanın yapabileceği en tehlikeli şeydir. İsrail ile yüzleşme için hazırlandık ve altı ay boyunca aralıksız bir şekilde savaşabiliriz” denildi. HAMAS ve diğer direniş kaynaklarından yapılan açıklamalar “Filistin direnişi savaşa hazır” şeklinde yorumlandı.