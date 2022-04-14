Kudüs Gücü Komutanı'ndan Filistinli gençlerin eylemine destek

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün Tahran'da eski Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Kaani, Filistinli şehitleri saygı ile yad ederek, “Onlar, Filistin davasının hala canlı olduğunu gösterdi. İslami değerler ve Filistin davası ayakta dururken şehitlerin yolu da devam etmektedir.” dedi.

Filistin’de gerçekleştirilen son şehadet eylemlerine ilişkin Tuğgeneral Kaani, şunları kaydetti:

“Direniş gençleri, yaptıkları operasyonlarla Siyonist Rejim’in düzenini alt üst ettiler. Filistinli bir genç Siyonist Rejim sisteminin tüm temellerini sallıyor. Sonra rejim yaygara çıkarıp İran'la savaşa hazır olduğunu ileri sürüyor.”

Tuğgeneral Kaani, “İran İslam Cumhuriyeti’nin, sulta düzeni ve Siyonizm'e karşı mücadelenin ön saflarında yer almaktadır.” açıklamasını yaptı.

“Siyonist Rejim'e karşı mücadelede yer alanları destekleyeceğiz.” ifadesini kullanan Tuğgeneral Kaani, Siyonist Rejim’in İslami düzene karşı koyacak güce sahip olmadığını söyledi.