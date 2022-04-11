Petrol fiyatlarında Çin etkisi

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin stratejik rezervlerinden rekor miktarda ham petrol ve petrol ürünü piyasaya sürmeyi planladığını açıklamasının ve Çin’deki karantinaların etkisiyle haftanın ilk işlem gününde düştü.

Çin'de sert kısıtlamalar

Geçtiğimiz hafta Çin'in en önemli finans merkezi Şanghay'da corona virüsü vaka sayılarının artmasıyla yasaklar genişledi. Şehrin batı bölgelerindeki kısıtlamaların ikinci bir emre kadar uzatılmasıyla 25 milyondan fazla kişi sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kaldı.

Bunun yanında ülkenin en büyük kentlerinden, 18 milyon nüfuslu Guangcou’da da cumartesi vakaların tespit edilmesinin ardından tüm vatandaşlara toplu test uygulanacağı bildirildi.

UEA Başkanı Fatih Birol, piyasaya sürülecek 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti. Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Piyasaya toplamda 240 milyon varil petrol sürülmesi bekleniyor.

Petrol piyasasında son durum

Çin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olduğu için kısıtlamalar talep yönlü endişeleri artırarak fiyatı aşağı çekerken IEA’nin hamlesi ise arz yönlü endişeleri soğuttu.

Brent ham petrolü, son kapanıştan yüzde 2 civarında gerileyerek 100 dolara düşerken ABD Batı Teksas ham petrolü 96 dolara geriledi.

Kaynak: Sözcü