Amerikan medyası: İran'ın Çin'e petrol ihracatı arttı

The Washington Free Beacon’un haberine göre, İran, 2021'den beri Çin'e 22 milyar dolar değerinde petrol ihraç etti.

Haberde, 2022'nin ilk üç ayında İran'ın Çin'e günde 829 bin 260 varil petrol ihracatı yaptığı bildirildi.

Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Free Beacon haber sitesi, ABD’de Trump yönetiminin devrilmesinden bu yana İran’ın Asya'nın ekonomi devi Çin’e 337 milyon 882 bin 520 varil petrol ihraç ederek 22 milyar dolar tutarında gelir sağladığı bildirildi.

Daha önce İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, yaptırımlara rağmen ülkenin petrol ihracatının yüzde 40 arttığını duyurmuştu.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ise, ülkenin ham petrol üretiminin günlük 3,8 milyon varile ulaştığını açıklamıştı.