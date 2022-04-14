İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 194 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 744'e, vaka sayısı ise 7 milyon 202 bin 55'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 441'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 934 bin 664'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.