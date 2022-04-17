İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 895 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 829'a, vaka sayısı ise 7 milyon 206 bin 959'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 361'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 945 bin 844'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.