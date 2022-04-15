İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 994 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 777'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 204 bin 49'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 483'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 938 bin 480'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.