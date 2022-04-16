Milli güreş takımı Moğolistan'a gitti

İran Grekoromen Milli Takımı önümüzdeki 19-20 Nisan tarihlerinde Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Asya Şampiyonası oyunlarına katılmak üzere bu ülkeye gitti.
İran’ın grekoromen güreş kafilesindeki isimler şu şekilde:
55KG ; Ali Nurbahş
60KG ; Mehdi Mohsen-nejad
63KG; İman Mohammedi
67KG; Şahin Bedaği
72KG; Mohammed Reza Muhtari
77KG; Arif Habibüllahi
82KG; Resul Garmsiri
87KG; Naser Alizade
97KG; Mahdi Bali
130KG; Amir Gasemi Manjezi
Teknik Direktör; Muhammed Benna
Öte yandan ülkemizin S1 derecesine sahip Olimpiyat hakemleri Nima Sadıki, Said Abbasi ve Mehdi Beşirzade de bu yarışmalarda hakemlik yapacak.
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