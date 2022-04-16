Milli güreş takımı Moğolistan'a gitti

İran Grekoromen Milli Takımı önümüzdeki 19-20 Nisan tarihlerinde Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Asya Şampiyonası oyunlarına katılmak üzere bu ülkeye gitti.

İran’ın grekoromen güreş kafilesindeki isimler şu şekilde:

55KG ; Ali Nurbahş

60KG ; Mehdi Mohsen-nejad

63KG; İman Mohammedi

67KG; Şahin Bedaği

72KG; Mohammed Reza Muhtari

77KG; Arif Habibüllahi

82KG; Resul Garmsiri

87KG; Naser Alizade

97KG; Mahdi Bali

130KG; Amir Gasemi Manjezi

Teknik Direktör; Muhammed Benna

Öte yandan ülkemizin S1 derecesine sahip Olimpiyat hakemleri Nima Sadıki, Said Abbasi ve Mehdi Beşirzade de bu yarışmalarda hakemlik yapacak.