İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, Asya ikincisi oldu

Bu sene 32'ncisi Moğolistan'ın Ulan Batur kentinde düzenlenlenen Asya Güreş Şampiyonası'na katılan İran Grekoromen Güreş Milli Takımı toplam 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile Asya ikincisi oldu.
İran’ın grekoromen güreş kafilesindeki isimler şu şekilde:
55KG ; Ali Nurbahş
60KG ; Mehdi Mohsen-nejad
63KG; İman Mohammedi
67KG; Şahin Bedaği
72KG; Mohammed Reza Muhtari
77KG; Arif Habibüllahi
82KG; Resul Garmsiri
87KG; Naser Alizade
97KG; Mahdi Bali
130KG; Amir Gasemi Manjezi
Teknik Direktör; Muhammed Benna
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