İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, Asya ikincisi oldu

Bu sene 32'ncisi Moğolistan'ın Ulan Batur kentinde düzenlenlenen Asya Güreş Şampiyonası'na katılan İran Grekoromen Güreş Milli Takımı toplam 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile Asya ikincisi oldu.

İran’ın grekoromen güreş kafilesindeki isimler şu şekilde:

55KG ; Ali Nurbahş

60KG ; Mehdi Mohsen-nejad

63KG; İman Mohammedi

67KG; Şahin Bedaği

72KG; Mohammed Reza Muhtari

77KG; Arif Habibüllahi

82KG; Resul Garmsiri

87KG; Naser Alizade

97KG; Mahdi Bali

130KG; Amir Gasemi Manjezi

Teknik Direktör; Muhammed Benna