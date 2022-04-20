  1. Spor
20 Nis 2022 19:41

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, Asya ikincisi oldu

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, Asya ikincisi oldu

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlenen Asya Güreş Şampiyonası'nda İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, Asya ikincisi oldu.

Bu sene 32'ncisi Moğolistan'ın Ulan Batur kentinde düzenlenlenen Asya Güreş Şampiyonası'na katılan İran Grekoromen Güreş Milli Takımı toplam 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile Asya ikincisi oldu.

İran’ın grekoromen güreş kafilesindeki isimler şu şekilde:

55KG ; Ali Nurbahş

60KG ; Mehdi Mohsen-nejad

63KG; İman Mohammedi

67KG; Şahin Bedaği

72KG; Mohammed Reza Muhtari

77KG; Arif Habibüllahi

82KG; Resul Garmsiri

87KG; Naser Alizade

97KG; Mahdi Bali

130KG; Amir Gasemi Manjezi

Teknik Direktör; Muhammed Benna

News Code 1901707
https://tr.mehrnews.com/news/1901707/

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