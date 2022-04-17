Pakistan-Afganistan sınırında gerilim

Afganistan'da Taliban hükümeti yetkililerine göre, Pakistan ordusu dün roket saldırıları gerçekleştirdi. Pakistan ordusunun Afganistan’ın doğusunda düzenlediği iddia edilen saldırılarda beş çocuğun ve bir kadının öldürüldüğü belirtildi.

Kunar ili enformasyon müdürü Nacibullah Hasan Abdal, “Pakistan’ın Şelton ilçesine düzenlediği roket saldırıları sonucu beş çocuk ve bir kadın öldürüldü, bir adam da yaralandı” dedi. İsmini vermek istemeyen bir Taliban yetkilisi, Pakistan’a ait helikopterlerin benzer bir saldırıda sınırdaki Durand hattı üzerinde olan Host ilinde dört köy bombaladığını söyledi. Yetkili, “Sadece sivil evler hedeflendi ve can kaybı ve yaralı vardı” dedi.

Fransız haber ajansı Agence France-Press’e göre, saldırıdan sonra, yüzlerce insan Host’ta sokaklara Pakistan’ı protesto etmek için indi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki Pakistan Büyükelçisini saldırıyı kınamak için çağırdı.

Yazılı bir açıklamada, Afganistan Dışişleri Bakanı Emir Han'ın Pakistan elçisine, "Host ve Kunar’da bu tür askeri ihlallerin engellenmesi" gerektiğini, aksi taktirde "kötü niyetliler ve gruplar bu olayları istismar eder" dediği aktarıldı.

Taliban'la gerilim

Pakistan ve Afganistan arasındaki bölgede Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) gibi grupların varlıkları güçlü. Afganistan Taliban’ı ve TTP ayrı gruplar olsa da aynı ideolojiye sahipler ve her iki ülkeden destekçileri var. Şubatta TTP’nin açtığı ateşte altı Pakistan askeri ölmüştü. Örgüt, Pakistan güvenlik güçlerine karşı ramazan ayının ilk gününde harekat başlatacağını bildirmişti.

Geçtiğimiz sene Taliban Afganistan’da yönetimi ele geçirdiğinden beri iki komşu ülke arasında gerilim artmış, Pakistan’a göre, militan gruplar Afganistan topraklarından saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: Gazete Duvar