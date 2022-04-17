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17 Nis 2022 09:34

ABD'de bir AVM'ye silahlı saldırı

ABD'de bir AVM'ye silahlı saldırı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada 12 kişinin yaralandığı duyuruldu.

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda 12 kişinin yaralandığı ve Columbiana Alışveriş Merkezi’ndeki insanların tahliye edildiği belirtildi.

Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, silahlı kişilerin birbirlerini tanıdığına ve çatışmanın bir tür anlaşmazlıktan kaynaklandığına inandıklarını aktardı.

Columbiana Alışveriş Merkezi’nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

News Code 1901573
https://tr.mehrnews.com/news/1901573/

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