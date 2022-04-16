Rusya, ABD'ye nota verdi

Washington Post'un aktardığına göre Rusya notada ABD'den Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının durdurulmasını istedi ve aksi takdirde bunun sonuçları olabileceğini belirtti.

Notada ABD ve NATO'nun "en hassas" silah sistemlerini Ukrayna'ya göndermesinin "çatışmayı daha da ateşlediğini" belirten Rusya, "Bu durum tahmin edilmesi zor sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

The Guardian'a konuşan bir ABD Dışişleri kaynağı kendilerine nota verilip verilmediğini doğrulamazken Washington'un Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın saldırılarını Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğunlaştırması beklenirken bu hafta ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri destek yapacaklarını belirtti.

Yeni pakette ABD destekli hükümet geçen yıl çökmeden önce Afganistan'a tahsis edilmiş 11 Mi-17 helikopter, 18 M-114 obüs, 40 bin top, 200 zırhlı personel taşıyıcısı, radarlar ve 300 İHA bulunuyor.

Kaynak: T24