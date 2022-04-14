Irak'ta ABD'nin lojistik destek konvoyu hedef alındı

Iraklı direniş gruplarına yakınlığıyla bilinen Sabereen News telegram kanalına göre, Irak'ta ABD'nin lojistik destek konvoyu dün akşam saatlerinde yol kenarı bombalarıyla hedef alındı.
Haberde, "Bağdat vilayetinde ABD askeri lojistik konvoyu hedef alındı." denildi.
Geçen günlerde Irak’ın Zikar ve Salahaddin vilayetlerinde de ABD ordusuna ait lojistik konvoyuna saldırı düzenlenlenmişti.
Son aylarda, Irak’ın çeşitli bölgelerinde ABD ordusuna ait lojistik konvoyları defalarca hedef alınmıştı.
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