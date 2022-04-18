ABD, Yemen dosyasını resmi olarak devraldı

El Haber el-Yemeni’nin bildirdiğine göre Amerikan güçleri bugün resmi olarak Yemen dosyasını Suudiler ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden devraldı.

Haberde bu gelişmeyle eş zamanlı olarak Suudi Arabistan’ın da kendi kontrolündeki Yemen hükümetinin yetkililerini Yemen’e geri göndermeye başladığı bildirildi.

Habere göre Amerikalı uzmanlar öncelikle güvenlik durumunu kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye başladı. Bu çerçevede Amerikalı üst düzey yetkililer, Aden’e hakim olan Suudi koalisyonu müttefikleriyle görüşmeler yaptı.

Yemen’in güneyindeki Aden kenti, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ve Güney Yemen’in bağımsızlığını isteyen Güney Geçiş Konseyi’nin kontrolü altında bulunuyor.

El Ahbar el-Yemeni, Amerikalı yetkililerin bu görüşmelerde kentteki ekonomik ve siyasi şartlar ile güvenlik durumu hakkında bilgi aldığını bildirdi.

Aden’deki yerel kaynaklar ise Amerikan güçlerine mensup bir birliğin geçtiğimiz cumartesi Aden’e girdiğini ve Suudi Arabistan tarafından belirlenen Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinin kullandığı el-Maaşık sarayına konuşlandığını söyledi.

Yerel kaynaklar ayrıca Amerikan güçlerinin Batı Sahili’nden çağırdığı milisleri Aden kentinin merkezindeki ve çevresindeki stratejik mevzilere yerleştirdiğini ve böylece Suudiler tarafından atanan Muin Abdulmelik hükümetinin dönüşü için zemin hazırladığını ifade etti.

Bu gelişmeler olurken Amerika’nın Aden’deki elçiliğinin siyasi ve askeri yetkililerinin Aden valisi baş yardımcısı Muhammed Nasır Şazeli ile görüştüğü ve kentteki güvenlik ve hizmet durumlarıyla ilgili bilgi aldıkları bildirildi.