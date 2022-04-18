Şanghay'dan ilk ölüm haberi geldi

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da, şehrin karantinaya alınmasından bu yana ilk kez resmi olarak üç kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Çin medyasına göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üç kişinin yaşlı olduğu, akut koroner sendrom, diyabet, yüksek tansiyon ve serebral enfarktüs sekelleri gibi altta yatan ciddi hastalıkları olduğu ve COVID-19 virüsüne karşı aşılanmadığı açıklandı.

Shanghay'da 26 Şubat-16 Nisan günleri arasında toplam 22 bin 112 yerli vaka tespit edildi. 3 bin 942 kişi hastaneden taburcu edilirken 18 bin 170 kişinin tedavisi sürüyor.