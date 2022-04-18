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18 Nis 2022 13:01

Şanghay'dan ilk ölüm haberi geldi

Şanghay'dan ilk ölüm haberi geldi

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle karantina ilan edilen Çin'in Şanghay şehrinde yetkililer, ilk kez üç kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da, şehrin karantinaya alınmasından bu yana ilk kez resmi olarak üç kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Çin medyasına göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden üç kişinin yaşlı olduğu, akut koroner sendrom, diyabet, yüksek tansiyon ve serebral enfarktüs sekelleri gibi altta yatan ciddi hastalıkları olduğu ve COVID-19 virüsüne karşı aşılanmadığı açıklandı.

Shanghay'da 26 Şubat-16 Nisan günleri arasında toplam 22 bin 112 yerli vaka tespit edildi. 3 bin 942 kişi hastaneden taburcu edilirken 18 bin 170 kişinin tedavisi sürüyor.

News Code 1901612
https://tr.mehrnews.com/news/1901612/

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