Pakistan Başbakanı, Reisi’yi İslamabad’a davet etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'e kutlama mektubu göndermişti.

Yeni dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin İran ve Pakistan'ın büyük halklarının istediği seviyeye ulaşmasını temenni eden Reisi’nin kaleme aldığı mektupta, İran'ın yeni dönem dahil her zaman, Pakistan ile her alanda işbirliğini geliştirmek istediğini belirtmişti.

Başbakan Şerif ise yanıt olarak gönderdiği mektupta, minnettarlığını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi umudunu dile getirdi.

Pakistan'ın yeni Başbakanı ayrıca, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi İslamabad'a davet etti.