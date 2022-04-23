Pakistan yeni Başbakanı Şerif Suudi Arabistan'a gidecek

Suudi medyası bilgili kaynaklara dayandırdığı bir haberde Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif’in, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

edinilen bilgiye göre Şahbaz Şerif önümüzdeki Çarşamba günü üst düzey bir heyetin eşliğinde Riyad’a gidecek.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif göreve başlamasından bu yana, Suudi Arabistan ile ilişkileri geliştirme kararlılığını defalarca vurgulamıştır.

Şerif bu süre zarfında ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.