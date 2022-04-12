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12 Nis 2022 10:01

Erdoğan, Pakistan'ın yeni Başbakanı seçilen Şerif'i tebrik etti

Erdoğan, Pakistan'ın yeni Başbakanı seçilen Şerif'i tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti.

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1901467
https://tr.mehrnews.com/news/1901467/

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