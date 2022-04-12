Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif’ten İran’la ilgili ilk açıklama

Pakistan'da bugün mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif, ilk konuşmasını dün mecliste yaptı.

Şerif, İran-Pakistan ilişkileri hakkında, "İran, Pakistan'ın kardeş ve komşu ülkesi. İslamabad olarak Tahran ile özellikle ekonomik ve ticaret sektörlerinde ikili ilişkileri daha da güçlendirmek istiyoruz.” dedi.

Pakistan medyasına göre Şerif, Afganistan'daki durumun vahim olduğunu dile getirerek, bu ülke için seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

Afganistan'da barış istediklerini ifade eden Şerif, Filistin meselesinin de çözümüne vurgu yaptı.

Mecliste dün gerçekleştirilen seçimde Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif 174 oy almış ve ülkenin 23. Başbakanı seçilmişti.