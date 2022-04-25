Reisi: Dünyanın her yerinde her tür savaşa karşıyız

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Karadağ’ın yeni Tahran Büyükelçisi Periša Kastratović’i kabul etti. Bugün gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Periša Kastratović, Cumhurbaşkanı Reisi'ye güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, İran-Karadağ ilişkilerine ilişkin, "İran, Karadağ da dahil olmak üzere Balkan ülkeleriyle her zaman dostane ilişkilere sahip olmuştur." dedi

Reisi, iki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek için iyi kapasitelere sahip olduğunu söyledi.

Balkan bölgesinde meydana gelen savaşları bölge ve dünya için acı verici bir olay olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, şunları kaydetti:

“İran, dünyanın her yerinde yaşanan silahlı çatışmalara ve masum insanların katledilmesine karşıdır. Ülkemizin ilkeli politikası her zaman barışı, istikrarı ve kalkınmayı desteklemek ve savaşa karşı çıkmak olmuştur.”