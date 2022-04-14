Pakistan eski başbakanı Han'dan, erken seçim çağrısı

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver şehrinde düzenledi. Han, burada yaptığı açıklamada, "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım" dedi.

Kendisine yönelik "dış komplo" olduğunu savunan ve buna karşı destekçilerinden barışçıl eylem yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için ABD'nin ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti.

Han, hükümetinin bazı dönemler "ABD'yle işbirliği yaptığı"nı kabul ederken ABD'nin drone saldırılarıyla sivil Pakistanlıları öldürdüğünü söyledi. Han, 16 Nisan'da ülkenin en büyük şehri olan Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan Han’ın hükümeti düşmüştü.

Kaynak: Gazete Duvar