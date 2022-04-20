Dünya Bankası Afganistan’da projeleri yeniden başlattı

İsimlerinin verilmemesi koşuluyla bugün Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, Dünya Bankası'nın Afganistan'da sağlık, tarım ve geçim kaynaklarına odaklanan üç proje üzerinde tekrar çalışmaya başladığını, ancak eğitim projeleri için ayırdığı yaklaşık 150 milyon doları bekleteceğini söyledi.

Çok uluslu kalkınma bankası, yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki dört projenin tamamını, Taliban'ın kız çocuklarının devlet liselerindeki eğitimlerini yasaklamasından derin endişe duyduğunu açıklayarak Mart ayı sonlarında askıya almıştı.

ABD Maliye Bakanlığı dün, G-7 ülkelerinin ve Afganistan Yeniden Yapılandırma Fonu'nun diğer büyük bağışçılarının Cuma günü Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları sırasında ülkede artan ekonomik ve gıda güvenliği sorunlarını görüşmek üzere biraraya geleceğini açıkladı.

Kaynaklardan biri, toplantılarda IMF, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu ve İslam Kalkınma Bankası da dahil olmak üzere bazı çok uluslu kuruluşların da yer alacağını söyledi.

Dünya Bankası, dört proje üzerinde çalışmayı durdurduğunda, politikalarının, fon tarafından finanse edilen tüm faaliyetlerin Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarına erişimi ve hizmetlerin eşitliğini desteklemesini gerektirdiğini kaydetmişti.