Düşmanları rahat bırakmayacağız

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İran milletine ordu ve silahlı kuvvetlerin İslam Devrimi’nin yüksek hedeflerine ulaşmak için var gücüyle ayakta durduğunu ilan ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti’ni ve vatan sınırlarını ve milletin huzurunu hedef almak isteyen her türlü tehdide karşı güçlü duruyoruz ve bu milletin düşmanlarını rahat bırakmayacağız” dedi.