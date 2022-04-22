Siyonist Rejim güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Arap medyasına göre; Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan Filistinli gençlere Siyonist Rejim güçleri saldırdı. Saldırıda en az 31 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da sabah namazını binlerce Müslüman eda etmişti.

Dün (21 Nisan Perşembe) Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve işgal altındaki Kudüs'te işgal güçlerinin ve onların himaye ettiği Yahudi yerleşimcilerin oluşturduğu terör çetelerinin Filistinlilere muhtelif yerlerde saldırılar düzenlediği haber verildi. Bu arada Filistinli bir gencin bir yerleşimciyi Nablus'un güneyinde darp ettiği belirtildi.

Yerleşimci çetelerin Ramallah'a bağlı Sincil kasabasında belediye başkanına, belediyedeki bir işçiye ve arazisi gasp edilmek istenen bir çiftçiye saldırdığı haber verildi.