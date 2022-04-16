Emir Abdulahiyan ve Heniyye Mescid-i Aksa’yı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulahiyan, dün akşam saatlerinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin ve direniş şehitlerini saygıyla yad eden Emir Abdulahiyan, Siyonist Rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Emir Abdullahiyan, ''Mescid-i Aksa'da yaşananlar Siyonistlerin acizliğini ve cesur Filistin halkının direnişinin dimdik ayakta olduğunu kanıtladı. Hiç şüphesiz Siyonist Rejim, Filistin halkının ayaklanmasına ve ‘Kudüs’ün Kılıcı’ Destanını yazan direnişin karşısında duracak güce sahip değildir.” dedi.

Direnişin şu anda en iyi durumda olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, Siyonist terör rejiminin de en zayıf durumda olduğunu söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, İran’ın başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini dile getirdi ve işgal rejiminin eylemlerinin kınanması ve durdurulması için diplomatik temaslarını sürdüreceğini vurguladı.

Mescid-i Aksa’daki olaylar hakkında Emir Abdullahiyan’a bilgi veren Hamas lideri, “Filistin halkı ve direniş grupları, gösterdiği büyük fedakarlıkla direniş yolunu seçmiştir.” dedi.