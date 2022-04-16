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16 Nis 2022 10:31

Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) organizasyonuyla, Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın protesto edildi.

Siyonist Rejim güçlerinin mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara karşı düzenlediği baskın İstanbul'da protesto edildi.

Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından işgalci israilin İstanbul başkonsolosluğu önünde düzenlenen basın açıklamasına Hamas yetkililerinden Talal Nassar, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ve çok sayıda Kudüs sevdalısı katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Siyonist Rejim karşıtı sloganlar attı.

Protesto sırasında emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

News Code 1901547
https://tr.mehrnews.com/news/1901547/

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