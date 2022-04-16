Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Siyonist Rejim güçlerinin mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara karşı düzenlediği baskın İstanbul'da protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından işgalci israilin İstanbul başkonsolosluğu önünde düzenlenen basın açıklamasına Hamas yetkililerinden Talal Nassar, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ve çok sayıda Kudüs sevdalısı katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Siyonist Rejim karşıtı sloganlar attı.

Protesto sırasında emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.