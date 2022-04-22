Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İran'da genel olarak mübarek Ramazan ayının son cuma gününde düzenlenen "Dünya Kudüs Günü" etkinliklerine dair Ayetullah Hatemi, “Kudüs Günü yürüyüşüne katılarak Filistin halkını desteklemek onlara motivasyon sağlar." dedi.

'Devrim Muhafızları yaptırım listesinden çıkarılmalı'

Ayetullah Hatemi, Devrim Muhafızları yaptırımlar listesinden çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Devrim Muhafızları Ordusu’nun yaptırımlar listesinden çıkarılmaması gerektiğini söyleyenler düşmana eşlik ediyor. Bu saçmalıkları söyleyenlerle yetkililerin ilgilenmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Afganistan'da artan terör saldırılarına tepki gösteren Ayetullah Hatemi, Afganistan yöneticilerine seslenerek, “Görevinizin vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu açıkça söylüyoruz. Bu cinayetin failleri tutuklanıp cezalandırılmalıdır.” dedi.

Ayetullah Ahmed Hatemi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, "Avrupa ülkelerinde Holokost aleyhinde konuşan veya yazan şahıslar tutuklanır. Bu ifade özgürlüğüne aykırı değil mi? Ancak iki milyar Müslümanın dini değerlerine hakaret eylemi kınanmıyor hatta destekleniyor." diye konuştu.