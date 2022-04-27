Akar: İstanbul Boğazı’nı yakından gözetliyoruz, ek tedbir aldık

Türk medyasına göre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nın ardından değerlendirmelerde bulundu. 40’tan fazla ülkenin katılımıyla Ukrayna’ya yönelik savunma ve güvenlik istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Akar toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

"Ateşkesin sağlanmasi için çok ciddi, kapsamli çalişmalar yaptik"

Toplantıda Türkiye’nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını bildiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“Türkiye olarak başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakan düzeyinde bizlerin ortaya koyduğumuz bir tavır var: Krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra ise bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi, kapsamlı çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumu’nda Rus ve Ukraynalı bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra İstanbul’da heyetler arası görüşmelere ev sahipliği yaptık. Bunların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız ateşkesin bir an önce sağlanması için masaya oturulması için gayrette bulunuyor. Biz birtakım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak. Gittikçe kötüleşen insani durumun daha da kötüye gitmemesi, bir an önce ateşkesin sağlanması için arabuluculuk dahil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz.”

"Tüm taraflarin montrö’ye uymasini açik ve net şekilde talep ettik"

Karadeniz’de serbest kalan mayınlar konusunun da toplantıda gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya ilişkin de Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz konuşmamız sırasında görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, endişelerimizi paylaştık. Bunlardan biri de Karadeniz’deki istikrarın devamı konusu oldu. Karadeniz’de barışın, sükunun, istikrarın sağlanması bakımından ilkeli şekilde davranmaya devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra biz Montrö çerçevesinde boğazdan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar da boğazdan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Dolayısıyla bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö’ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım. Böylece de istikrarın sağlanması lazım.

Herhangi bir şekilde Karadeniz’in stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Aksi halde bunun çok ciddi birtakım yansımaları olabilir. Orada maksadı ne olursa olsun yapılacak bir hareket, alınacak bir tedbir yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yanlış algı da süratli bir tırmanmaya ve gerilimin artmasına neden olabilir. Buna meydan vermemek gerektiğini tüm taraflara anlattık.”

Akar, ayrıca "İstanbul Boğazı’nı yakından gözetliyoruz, Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için tespit radarları koyduk" dedi.