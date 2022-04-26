Kremlin: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'yı görüştü

Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’yı ele alacakları yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini doğrulaması istenince, “Bunu doğrulayabilirim. Dahası söyleyebilirim ki bu planlanan telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sırasında Ukrayna’nın ele alındığını da doğrulayabilirim” dedi.

Peskov, görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir bilgi vermedi, ancak daha sonra bu konuda detaylı bilgi yayınlanacaklarını belirtti.

TürkiyeCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.