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28 Nis 2022 15:31

Erdoğan, Putin ile görüştü

Erdoğan, Putin ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna meselesi le alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Putin'den Erdoğan'a teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed’in Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye’de gerçekleşen takası dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür etti.

News Code 1901850
https://tr.mehrnews.com/news/1901850/

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