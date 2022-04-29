İran genelinde “Dünya Kudüs Günü” yürüyüşleri düzenlendi

Mübarek Ramazan ayının son Cuma günü, Filistin halkına yapılan zulmün unutulmaması için İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni (r.a) tarafından "Dünya Kudüs Günü" olarak adlandırılmıştır.

İran halkı bugün ülkenin dört bir yanında "Dünya Kudüs Günü" münasebtiyle geniş çaplı yürüyüşler düzenliyor.

Bu yürüyüşler “Filistin ve Kudüs’ün Kurtuluşu” temasıyla Tahran'ın yanısıra ülke genelinde resmi olarak başladı. Gösterilere katılan İran milletinin farklı kesimleri, işgalci Siyonist Rejim ve ABD'ye karşı slogan atmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Reisi "Kudüs Günü" yürüyüşüne katıldı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, “Dünya Kudüs Günü” yürüyüşlerinde hazır bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Petrol Bakanı Cevad Ovci, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Başkanı Hüccetülislam Hüseyin Taib, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi ve Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani de bu yürüyüşlere katıldı.

"Direniş Eskeni Füzeleri Sergisi" düzenlendi

Tahran’daki "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşleri sırasında "Direniş Eskeni Füzeleri Sergisi" düzenlendi.

Filistin İslami Cihat Hareketi'ne ait "Kasım", Lübnan Hizbullah Hareketi'ne ait "Fatih-110" ve "Kudüs-2" bu sergide sergilenen füzelerdi.

“Hayber Şeken” ve “İmad-3” füzeleri görücüye çıkarıldı

“Dünya Kudüs Günü” yürüyüşünün başlamasından önce İran’ın “Hayber Şeken” ve “İmad-3” adlı balistik füzeleri görücüye çıkarıldı.

Bin 450 km menzile sahip olan “Haber Şeken” balistik füzesi, dünyanın en uzun menzilli taktik balistik füzesidir.

Hedefi yüksek isabetle vurabilen “İmad-3” İran’ın ilk uzun menzilli ve yeni nesil karadan karaya balistik füzesidir.