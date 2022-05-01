Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne Play-off turundan katılacak

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanırken, bordo-mavilileri yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin de heyecanı sardı. 11 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un izleyeceği yol belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor , ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı ve tarihinin 7. şampiyonluğunu elde etti38 yıl sonra mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde ederken, Trabzonspor'un 2022/23 sezonundaki Şampiyonlar Ligi yolu da belli oldu.

Tarihi zafer sonrası Trabzonspor, önce Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını doldurmayı başardı. Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak. Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig’de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek.

Play-off'a katılacak

Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne giriş için tek tur oynayacak. Turnuvaya play-off turundan katılacak olan Bordo-mavililer, 2 Ağustos Salı günü belli olacak rakibiyle ilk maçı 16 veya 17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23 veya 24 Ağustos'ta oynayacak.

Trabzonspor, 1992-93 sezonunda adı Şampiyonlar Ligi olan turnuvaya yalnızca 2011-12 sezonunda katılmış, Inter, Lille ve CSKA Moskova'nın olduğu grupta 7 puanla 3. olmuştu.

Kaynak: T24