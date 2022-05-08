İranlı yıldızın forma giydiği Portro, Portekiz Süper Ligi’nin şampiyonu oldu

Portekiz Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. Ligin bitimine 1 hafta kala oynanan 33. hafta müsabakasında Porto, Benfica'ya konuk oldu. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmadan Porto, Sanusi'nin kaydettiği golle 1-0'lık galibiyet aldı. Bu sonuçla İranlı yıldız Mehdi Taremi'nin forma giydiği Porto, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.

33. hafta itibariyle puanını 88'e yükselterek en yakın takipçisi Sporting'e 9 puan fark atan maviler, bu şampiyonlukla 30. kez mutlu sona ulaşmış oldu.