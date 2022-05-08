  1. Spor
8 May 2022 09:20

İranlı yıldızın forma giydiği Portro, Portekiz Süper Ligi’nin şampiyonu oldu

İranlı yıldızın forma giydiği Portro, Portekiz Süper Ligi’nin şampiyonu oldu

Portekiz Süper Ligi’nin 33. haftasında İranlı yıldız Mehdi Taremi'nin forma giydiği Porto, Benfica’yı 1-0’lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Portekiz Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. Ligin bitimine 1 hafta kala oynanan 33. hafta müsabakasında Porto, Benfica'ya konuk oldu. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmadan Porto, Sanusi'nin kaydettiği golle 1-0'lık galibiyet aldı. Bu sonuçla İranlı yıldız Mehdi Taremi'nin forma giydiği Porto, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.

33. hafta itibariyle puanını 88'e yükselterek en yakın takipçisi Sporting'e 9 puan fark atan maviler, bu şampiyonlukla 30. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

News Code 1901994
https://tr.mehrnews.com/news/1901994/

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