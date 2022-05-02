Cristiano Ronaldo Real Madrid'e dönüyor!

Bu sezon başında Juventus'tan, 2009'da ayrıldığı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'nun, İngiltere'deki döneminin bu kez kısa süreceği iddia edildi. Gelecek sezon United'ın yeniden ayağa kalkmak adına Ajax'ın teknik direktörü Erik Ten Hag'ı göreve getirecek olması, birçok oyuncunun takımdaki geleceğini etkileyecek. Bu isimlerden birinin de Ronaldo olması bekleniyor. Daha dinamik ve gençlerin ağırlıklı olduğu bir takım yaratmak isteyen Ten Hag'ın, CR7 ile ilgili ne karar vereceği merak konusu. Tam da bu belirsizliklerin olduğu bir ortamda İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror, bomba gibi bir iddia ortaya attı.

23 golle takımın en iyisi

Gazete, Real'in, 2018'de yollarını ayırdığı Ronaldo'yu bu yaz Madrid'e geri getireceğini öne sürdü. Kırmızı Şeytanlar'da 37 yaşında olmasına rağmen toplamda 23 golle takımın en skorer ismi olan ve formundan bir şey kaybetmeyen Portekizli süperstarın, Los Galacticos'a ilerlemiş yaşına rağmen gol katsısı vereceği düşünülüyor. Önümüzdeki günlerde Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ve Real'in Başkanı Florentino Perez'in bir görüşme yapabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Haber7