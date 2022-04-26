Hull City, F.Bahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini alıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kulübü, devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini almak istiyor.

2.4 milyon Euro

Skorer'in derlediği ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre; F.Bahçe'nin devre arasında Hull City'ye kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh için İngiliz ekibinin 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 2.4 milyon Euro) bir teklif yapacağı ve teknik direktör Şota'nın da bunu onayladığı kaydedildi.

Hem gelir oluşturulacak hem kontenjan açılacak

Kanarya'nın bu teklifi kabul etmesi halinde hem yabancı sayısında kontenjan açılacak hem de yeni gelecek transferlere bir miktar kaynak oluşturulmuş olacak.

Öte yandan, İngiliz ekibiyle 10 maça çıkan ve 387 dakika sahada kalan İranlı golcü oyuncu 1 gol kaydetti.

Kaynak: Ajanspor