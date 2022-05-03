Cumhurbaşkanı Reisi Kuveyt Emiri ile telefonda bayramlaştı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi yaptı

Reisi ile Kuveyt Emiri görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu tür bayramlarla Müslümanların gönüllerinin yakınlaşması, İslam ülkeleri arasındaki uyumu artırmaktadır." dedi.

İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Reisi, bunun ikili işbirliğinin seviyesinin yükselmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Kuveyt Emiri ile Tahran'da yüz yüze görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Kuveyt'in bölgesel komplolar konusunda mantıklı bir tutum sergilediğini söyledi.

İran-Kuveyt ilişkilerine işaret eden Reisi, iki eski dost ülkenin ilişkilerinin gerçek potansiyeline geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Kuveyt Emiri de Ramazan Bayramını Cumhurbaşkanı Reisi ile İran halkına tebrik ederek, "İran hükümetinin komşu ve dost ülkelerle ilişkilerinin genişletilmesine verdiği önem ve yeni yaklaşımdan son derece memnunuz." diye konuştu.