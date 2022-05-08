Bölgenin geleceğini müzakere masası değil, milletlerin direnişi belirler

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bu sabah Tahran’ı ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, “Bugün Batı Asya bölgesinde tanık olduğumuz şey, Yüce Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin ulusların zalimlere ve saldırganlara karşı direnişinin verimli olacağına dair öngörüsünün gerçekleşmesidir” dedi.

Reisi, bölgede son on yılda yaşanan siyasi ve güvenlik gelişmelere değinerek, “Direniş güçleri Suriye de dahil olmak üzere bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için güvenilir bir güç olduklarını kanıtladılar” ifadesini kullandı.

Tüm ülkelerin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Reisi, “Bölgedeki bazı Arap ve Arap olmayan liderler Suriye hükümetinin düşüşüne iddiaya girerken İran, Suriye halkı ve hükümetinin yanında durdu” diye kaydetti.

Reisi, “Başta Hizbullah olmak üzere Suriye ordusu ve ulusal savunma güçleri ile İslami Direniş güçlerinin bölgedeki mücadelesi, IŞİD’in ve tüm bölgenin güvenliği için tehdit oluşturan diğer terörist grupların askeri gücünün köklerinin kurutulmasında kilit rol oynadı” ifadelerinde bulundu.

Suriye topraklarının önemli kısımlarının hala yabancı güçler tarafından işgal edilmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Reisi, “Suriye topraklarının tamamı yabancı işgalcilerden kurtarılmalıdır. Bu işgal, zamanın akışına bırakılmamalı, işgalci güçler ve onların paralı askerleri ihraç edilmelidir” dedi.

Siyonist Rejimin saldırganlıklarına dikkat çeken Reisi, “Siyonist Rejimin bölgedeki tehditlerini, caydırıcılık denklemleri güçlendirilerek dikkate almak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Reisi, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tahran, Şam’la özellikle ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği ve ilişki düzeyini arttırmakta kararlıdır ve bu İran hükümetinin ciddi önceliklerinden biridir” ifadelerinde bulundu.

Suriye halkının terörizme ve tekfircilere karşı direnişinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Reisi, “Bölgenin ve Filistin’in geleceğini belirleyen ‘Oslo’, ‘Camp David’ ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ gibi anlaşmalar ve müzakere masaları değil, milletlerin direnişidir” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da bu görüşmede, ülkesinin İran’la siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Beşar Esad İran’ın bölgede terörizmle mücadeledeki rolüne değinerek, “Batı ve Tekfirci saldırganlığa karşı mücadele yıllarında İran, başından beri yanımızda duran tek ülkeydi” dedi.

İran ve Suriye ilişkilerinin ‘stratejik’ olarak nitelendiren Beşar Esad, “Direniş eksenine karşı on yıllık bir savaşın ardından bölgede yaşanan gelişmeler, dayanıklılığın etkili olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı.

ABD’nin bölgedeki rolünün çöküşüne tanık olduğumuzu vurgulayan Esad, “Bölge ülkelerinin birbirleriyle yakın işbirliği yapmasıyla ABD ve süper güç olduklarını iddia eden sultacılar karşısında zafer kazanabileceğimizi kanıtladık. Bugün Batı Asya’da ABD’nin rolünün çöküşüne tanık olmaktayız” diye kaydetti.

Suriye Devlet Başkanı ayrıca, terörizme karşı mücadelede Suriye halkına verdiği desteklerden dolayı İran’ı takdir etti.