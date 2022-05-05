Reisi ve Irak Başbakanı Kazımi arasında telefon görüşmesi yapıldı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi arasında dün telefon görüşmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek Irak halkına sağlık ve esenlik diledi.

Reisi, "Irak'ta birlik ve beraberlik, İran tarafından her zaman vurgulanmaktadır. Irak'ta son dönemde yapılan parlamento seçimlerinin siyasi sürecinin, güçlü bir hükümetin kurulmasıyla bir an önce sonuçlanmasını temenni ederim" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi de Ramazan Bayramı'nı İran halkı ve hükümetine tebrik ederek İran'a Irak'a verdiği destek için teşekkür etti.