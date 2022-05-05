Reisi, Endonezya Devlet Başkanı ile telefonda bayramlaştı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ramazan Bayramı’nı Endonezya halkı ve hükümetine tebrik ederek, “Bu büyük bayram sayesinde Endonezya ulusu ve hükümeti ile tüm dünya uluslarının barış ve güvenlikten yararlanmasını temenni ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin sahip olduğu kapasitelere değinerek, “Bu kapasiteleri harekete geçirmek için birlikte çalışarak iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda geliştirilebilir. İran, bölgesel ve uluslararası arenada ilişkileri özellikle dost ülkelerle geliştirmekten yanadır” ifadesini kullandı.

Reisi, Filistin meselesinin İslam dünyasındaki önemine dikkat çekerek, “İslam ülkeleri Filistin halkının mücadelesini savunmak için birlik ve beraberlik içinde olmalıdır” diye kaydetti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da bu telefon görüşmesinde, Ramazan Bayramı’nı İran halkı ve hükümetine tebrik ederek, ülkesinin ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkileri özellikle enerji ve sağlık alanında İran’la geliştimekten yana olduğunu ifade etti.

Joko Widodo, “İran ve Endonezya’nın kültürel ortaklıkların yanında bölgesel ve uluslararası konularda da ortak görüşleri var ve her ikisi de Filistin halkının davasının desteklemektedir” dedi.