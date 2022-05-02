Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri telefonda görüştü

Parstoday'a göre, İran Cumhubaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed bin Halife Al-Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların ibadetlerinin Allahu Teala nezdinde kabulünü temenni ederek, Katar Emiri ve Katar halkının bayramını tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı, İslam dünyasında barış ve güvenliğin hakim olmasını temenni etti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed bin Halife Al Sani ise, İran halkı ve dünya müslümanlarının bayramını tebrik itti.

Bu arada Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said ile de bir telefon görüşmesi yapan İran cumhurbaşkanı, karşılıklı bayram tebriğinde bulundular.

Telefon görüşmesinde Umman Sultanı ayrıca İran cumhurbaşkanı Reisi'yi Umman'a davet etti.