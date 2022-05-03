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3 May 2022 09:38

Cumhurbaşkanı Reisi'den Müslüman liderlerine tebrik mesaji

Cumhurbaşkanı Reisi'den Müslüman liderlerine tebrik mesaji

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Müslüman ülkelerin liderleri ve halkına hitaben yayınladığı mesajda Ramazan bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Reisi tebrik mesajında Ramazan Bayramını, ilahi ve yüce insani fıtratın tecelli ettiği bayramı tebrik ederek, Allah’ın ayı Ramazan’ın son bulması ile Müslümanların yaptıkları ibadet ve bu mübarek ayda nefislerini tezkiyeleri nedeniyle, feyiz ve bereket dolu bu aydan yararlanana ve saadete ulaşanlar arasında yer almalarını ve Allah tarafından mükafatlandırılmalarını diledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ayrıca bu mübarek bayram vesilesi ile İslam toplumunda birlik ve kardeşlik bağların İslam dininin yüce hedefleri doğrultusunda güçlenmesini, krizler ve münakaşaların son bulması ve barış ve güvenliğin sağlanmasını ve zalimlerin ellerinin tüm yer küre üzerinde kesilmesini umut etti. 

News Code 1901927
https://tr.mehrnews.com/news/1901927/

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