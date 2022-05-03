Cumhurbaşkanı Reisi'den Müslüman liderlerine tebrik mesaji

Cumhurbaşkanı Reisi tebrik mesajında Ramazan Bayramını, ilahi ve yüce insani fıtratın tecelli ettiği bayramı tebrik ederek, Allah’ın ayı Ramazan’ın son bulması ile Müslümanların yaptıkları ibadet ve bu mübarek ayda nefislerini tezkiyeleri nedeniyle, feyiz ve bereket dolu bu aydan yararlanana ve saadete ulaşanlar arasında yer almalarını ve Allah tarafından mükafatlandırılmalarını diledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ayrıca bu mübarek bayram vesilesi ile İslam toplumunda birlik ve kardeşlik bağların İslam dininin yüce hedefleri doğrultusunda güçlenmesini, krizler ve münakaşaların son bulması ve barış ve güvenliğin sağlanmasını ve zalimlerin ellerinin tüm yer küre üzerinde kesilmesini umut etti.