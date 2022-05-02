Cumhurbaşkanı Reisi, Macaristan Başbakanı Orban'ı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gönderdiği ayrı ayrı mesajda, Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı ve başbakanını tebrik etti.

Reisi, Macaristan'ın yeni seçilen cumhurbaşkanı Katalin Novak'a gönderdiği mesajda, "İki ülke arasında çeşitli alanlarda büyümekte olan ilişkiler İran ve Macar halkları arasındaki dostane bağları güçlendirmek için daha yüksek hedefler çizmemize katkı sağlamaktadır. İki ülkenin geçmişte olduğu gibi ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması yönünde daha güçlü adımlar atmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Orban'ı kazandığı seçim dolayısıyla tebrik eden Reisi'nin yolladığı mesajda, "Umarım yeni dönemde ortak irade ve çabalarla iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda iki millet arasındaki dostluğun pekişmesine tanık oluruz." denildi.

Macaristan Ulusal Meclisinde yapılan oylamada 137 oy alan Katalin Novak, 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçilmişti.

Macaristan'daki genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazanmıştı.