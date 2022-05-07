İran mutfağı Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa'da tanıtıldı

Haydar Aliyev Vakfı ve Devlet Turizm Ajansı'nın desteğiyle 5-8 Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da çeşitli ülkelerden uzman aşçılar ve dünyanın dört bir yanından mutfak uzmanları Şuşa'da bir araya geldi.

Azerbaycan medyasının bildirdiğine göre bugün festivalin üçüncü günü.

Uluslararası milli mutfak festivalinde sadece yemekler ön plana çıkmadı. Katılımcı ülkelerin milli ve manevi değerleri, geleneksel müzikleri ile mimarisi de tanıtıldı.

İran, Türkiye, Almanya, Avusturya, Çin, Fransa, Gürcistan, Guetemala, Güney Kore, Endonezya, İtalya, Kanada, Malezya, Peru ve Japonya'dan uzman aşçılar, Uluslararası Gastronomi Festivali'nde misafirlerine ülkelerinin yemeklerini tanıttılar.