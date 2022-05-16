Mazenderan'daki turistik 'Galeşkola' şelalesi

İran'ın kuzeyi, ülkenin diğer bölgeleri gibi, doğanın güzellikleriyle doludur.

Mazandaran eyaleti, eşsiz doğası ile İran'ın kuzeyinde birçok doğaseveri ağırlayan yerlerden biridir. Mazandaran'ın en önemli cazibe merkezlerinden biri şelaleleridir. 'Şahandeşt' veya diğer adıyla 'Vana', 'Gazu', 'Yedi şelale', 'Çalandar', 'Owbon' şelaleri Mazenderan'da yer alan şelalerdir.

Mazenderan'ın Kuzey Savadkuh ilçesinde bir de 'Galeşkola' şelalesi var. Bu bölge eşsiz iklimi ve serin su kaynakları nedeniyle Mazenderan'ın en turistik bölgelerinden biri haline getirilmelidir.

32 metre yüksekliği olan bu şelale Savadkuh şelalelerinin gelini olarak bilinir. İlkbaharın sonu ve yaz mevsimi bu şelaleyi seyahat etmek için en uygun mevsimdir.