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16 May 2022 15:59

Mazenderan'daki turistik 'Galeşkola' şelalesi

Mazenderan'daki turistik 'Galeşkola' şelalesi

Mazenderan'ın Kuzey Savadkuh ilçesindeki 'Galeşkola' şelalesi eşsiz iklimi nedeniyle bu eyaletin en turistik bölgelerinden biri haline getirilmelidir.

İran'ın kuzeyi, ülkenin diğer bölgeleri gibi, doğanın güzellikleriyle doludur. 

Mazandaran eyaleti, eşsiz doğası ile İran'ın kuzeyinde birçok doğaseveri ağırlayan yerlerden biridir. Mazandaran'ın en önemli cazibe merkezlerinden biri şelaleleridir. 'Şahandeşt' veya diğer adıyla 'Vana', 'Gazu', 'Yedi şelale', 'Çalandar', 'Owbon' şelaleri Mazenderan'da yer alan şelalerdir.

Mazenderan'daki turistik 'Galeşkola' şelalesi

Mazenderan'ın Kuzey Savadkuh ilçesinde bir de 'Galeşkola' şelalesi var. Bu bölge eşsiz iklimi ve serin su kaynakları nedeniyle Mazenderan'ın en turistik bölgelerinden biri haline getirilmelidir.

Mazenderan'daki turistik 'Galeşkola' şelalesi

32 metre yüksekliği olan bu şelale Savadkuh şelalelerinin gelini olarak bilinir. İlkbaharın sonu ve yaz mevsimi bu şelaleyi seyahat etmek için en uygun mevsimdir.

News Code 1902201
https://tr.mehrnews.com/news/1902201/

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