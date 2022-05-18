Gana Kültür ve Turizm Bakanı İran'da

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Tahran'ı ziyaret eden Gana Kültür ve Turizm Bakanı Muhammed İbrahim Awal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhbir bu görüşmede, "İran ve Gana arasındaki ekonomik ilişkilerin hacmi artırılmalı ve Afrika ülkeleriyle ilişkiler İran'ın dış politika önceliklerinden biridir" dedi.

Tahran'ın Akra ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Muhbir, "13. hükümet döneminde İran'ın Gana da dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmıştır" ifadesini kullandı.

Gana'nın özellikle Bağlantısızlar Hareketi'nde dünya barışını geliştirmedeki önemli rolüne vurgu yapan Muhbir, "Gana'nın varlığı ve faaliyeti her zaman Bağlantısızlar Hareketi'nin öne çıkan noktalarından biri olmuştur" diye kaydetti.

Gana Kültür ve Turizm Bakanı muhammed İbrahim Awal da, İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin hacminin artırılmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Gana Hükümeti, İran ile işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için elinden geleni yapmaya hazırdır" dedi.

Awal, "Gana, İran'ın varlığını ve ekonomik ve ticari faaliyetlerini destekler. İki ülke arasındaki işbirliğinin, özellikle İranlı özel şirketlerin Gana'daki yatırımlarının genişletilmesi için zeminler hazırdır" ifadelerinde bulundu.

Afrika'da artan terörizm, silahlı çatışma ve aşırılık dalgasına atıfta bulunan Awal, "İran'ın deneyimleri, Afrika'da terörizm ve aşırıcılığın ortadan kaldırılmasının yanı sıra barış, istikrar ve güvenliğin ilerlemesine yardımcı olabilir" ifadesini kullandı.